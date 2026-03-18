Более 200 конькобежцев соберут в Коломне юбилейные соревнования на призы Муратова

18 марта 2026, 14:20

В Коломне в 50-ый раз состоятся Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы залуженного мастера спорта Валерия Муратова. На старт выйдут более 200 спортсменов из России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Московскую область в традиционном спринтерском турнире представят 69 конькобежцев. Это воспитанники спортшколы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета» Софья Кишман, Кира Сарбеева, Александр Акулинушкин, Егор Галкин, Андрей Стрелков и другие.



Мужчины, женщины, юниорки, юниоры, девушки и юноши будут состязаться в личном зачёте. Они выступят на дистанциях 500 и 1000 метров.

«Открытые соревнования по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова проводят в Коломне с 1972 года в знак признания его высоких спортивных достижений. Валерий Алексеевич – трёхкратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и рекордсмен планеты», – пояснили в ведомстве.