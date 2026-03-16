Турнир по самбо «Герои спорта» прошел в Дубне
14 марта в Дубне состоялся традиционный турнир по самбо «Герои спорта», собравший около 300 участников. Соревнования проводятся с 1993 года и посвящены памяти двух дубненских спортсменов — мастера спорта Дмитрия Михайлова и кандидата в мастера спорта Игоря Андреева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В турнире приняли участие самбисты из разных городов Подмосковья, а также из Москвы и Тверской области. Хозяева соревнований выставили на ковер 70 спортсменов. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что нынешний турнир имеет особое значение, поскольку проходит в год 70-летия города.
«Этот турнир — особенный, он проходит в год 70-летия Дубны. Каждый из дубненцев выходил на ковер и посвящал свою победу городу», — подчеркнул он.Поединки проходили в 48 весовых категориях. Для самых юных участников продолжительность схваток составляла две минуты, для старших спортсменов — четыре.
Воспитанники секции самбо спортивной школы «Дубна» показали высокие результаты. В этом году один из спортсменов выполнил норматив мастера спорта, а несколько самбистов получили право выступить на первенстве России. На домашнем турнире дубненские спортсмены завоевали 49 медалей различного достоинства.