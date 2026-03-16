Турнир по самбо «Герои спорта» прошел в Дубне

16 марта 2026, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

14 марта в Дубне состоялся традиционный турнир по самбо «Герои спорта», собравший около 300 участников. Соревнования проводятся с 1993 года и посвящены памяти двух дубненских спортсменов — мастера спорта Дмитрия Михайлова и кандидата в мастера спорта Игоря Андреева, сообщает ​пресс-служба администрации городского ​округа.





В турнире приняли участие самбисты из разных городов Подмосковья, а также из Москвы и Тверской области. Хозяева соревнований выставили на ковер 70 спортсменов. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что нынешний турнир имеет особое значение, поскольку проходит в год 70-летия города.



«Этот турнир — особенный, он проходит в год 70-летия Дубны. Каждый из дубненцев выходил на ковер и посвящал свою победу городу», — подчеркнул он.