Яна Егорян стала призёром международного турнира «Московская сабля — 2026»
Саблистка Яна Егорян из Химок завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по фехтованию «Московская сабля — 2026» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева в составе российской сборной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Яна выступала за команду «Россия-1» вместе с представительницами других регионов Алиной Михайловой, Александрой Михайловой и Ольгой Никитиной.
«В результате на высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда «Россия-13». «Россия-1» взяла серебро, а третье место заняла «Россия-2», — говорится в сообщении.Ранее Егорян завоевала бронзовую награду в личном зачёте турнира.
Женское командное первенство в рамках «Московской сабли — 2026» проходило 15 марта, за победу сражались 20 команд из России, Азербайджана и Белоруссии.