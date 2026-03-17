Яна Егорян стала призёром международного турнира «Московская сабля — 2026»

17 марта 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Саблистка Яна Егорян из Химок завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по фехтованию «Московская сабля — 2026» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева в составе российской сборной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Яна выступала за команду «Россия-1» вместе с представительницами других регионов Алиной Михайловой, Александрой Михайловой и Ольгой Никитиной.





«В результате на высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда «Россия-13». «Россия-1» взяла серебро, а третье место заняла «Россия-2», — говорится в сообщении.