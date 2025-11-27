Более 200 подъездов Подмосковья привели в порядок по обращениям жильцов

27 ноября 2025, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжают приводить в порядок многоквартирные дома. В октябре коммунальные службы восстановили полы, лестницы и ступени более, чем в 200 подъездах по заявкам жителей, сообщили в Минчистоты Московской области.