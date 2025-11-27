Более 200 подъездов Подмосковья привели в порядок по обращениям жильцов
В Подмосковье продолжают приводить в порядок многоквартирные дома. В октябре коммунальные службы восстановили полы, лестницы и ступени более, чем в 200 подъездах по заявкам жителей, сообщили в Минчистоты Московской области.
Особое внимание уделяют элементам общедомового имущества, от которых зависит безопасность и комфорт проживания. Ремонт полов, лестничных пролётов и ступеней помогает жителям безопасно передвигаться внутри дома.
Работы проводили по обращениям жильцов в Единую диспетчерскую службу региона. Контроль за качеством выполнения ремонтов осуществляли инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.
Механизм подачи заявки простой: при обнаружении повреждений в подъезде жители обращаются в свою управляющую организацию или оставляют сообщение через портал ЕДС МО.
