В Подмосковье проверили готовность к зиме 23 000 многоквартирных домов

21 ноября 2025, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С июня в Подмосковье провели проактивные осмотры более 23 000 многоквартирных домов. Такие данные привёл замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Кравченко.





С докладом о ходе подготовки МКД к зимнему периоду он выступил на заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.



«Мы направили управляющим организациям свыше 6500 предостережений, чтобы минимизировать риски зимой. Там, где эти меры оказались недостаточно эффективными, перешли к контрольно-надзорным мероприятиям. Выдали 346 предписаний, а по 55 административным делам наложили штрафы более чем на 45 млн рублей», – уточнил Даниленко.