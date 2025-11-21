В Подмосковье проверили готовность к зиме 23 000 многоквартирных домов
С июня в Подмосковье провели проактивные осмотры более 23 000 многоквартирных домов. Такие данные привёл замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Кравченко.
С докладом о ходе подготовки МКД к зимнему периоду он выступил на заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.
«Мы направили управляющим организациям свыше 6500 предостережений, чтобы минимизировать риски зимой. Там, где эти меры оказались недостаточно эффективными, перешли к контрольно-надзорным мероприятиям. Выдали 346 предписаний, а по 55 административным делам наложили штрафы более чем на 45 млн рублей», – уточнил Даниленко.По его словам, на особом контроле остаются Серебряные Пруды, Химки, Дмитровский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский округа.
Как напомнили в пресс-службе Минчистоты Московской области, в этом году в регионе внедрили систему рейтингования управляющих организаций и их руководителей. Одним из показателей стала готовность жилого фонда к зиме.
Кроме того, в Подмосковье впервые перешли на электронный паспорт готовности к зиме. Цели – исключить фальсификацию и отслеживать устранение нарушений в режиме онлайн.