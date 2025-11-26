В Подмосковье перевыполнили годовую программу благоустройства «народных троп»

26 ноября 2025, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области завершили запланированные на 2025 год работы по благоустройству «народных троп». Их выполнили в полном объёме с превышением плановых показателей, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





В ведомстве подвели итоги реализации программы по обустройству пешеходных коммуникаций.

«В рамках программы ставили задачу благоустроить 489 пешеходных маршрутов, но фактически силами муниципалитетов и подрядных организаций завершили 562 объекта. Мы внедрили типовой контракт, ужесточили требования к подрядчикам и наладили пошаговый контроль через систему мониторинга. Это дало количественный и качественный рост. В плане на будущий год – благоустройство 374 пешеходных коммуникаций», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.