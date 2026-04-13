Более 200 подмосковных предприятий представят вакансии на Всероссийской ярмарке

13 апреля 2026, 15:38

В Подмосковье пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Кадровый центр 15-17 апреля проведёт ярмарку на четырёх площадках, а также в онлайн-формате. Мероприятие будет полезно тем, кто ищет работу или хочет узнать о карьерных возможностях.

«Вакансии на ярмарке трудоустройства представят более 200 передовых предприятий и учреждений Московской области. Каждый участник сможет найти возможности, соответствующие своему уровню подготовки, опыту и карьерным целям», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.