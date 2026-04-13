Более 200 подмосковных предприятий представят вакансии на Всероссийской ярмарке
В Подмосковье пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Кадровый центр 15-17 апреля проведёт ярмарку на четырёх площадках, а также в онлайн-формате. Мероприятие будет полезно тем, кто ищет работу или хочет узнать о карьерных возможностях.
«Вакансии на ярмарке трудоустройства представят более 200 передовых предприятий и учреждений Московской области. Каждый участник сможет найти возможности, соответствующие своему уровню подготовки, опыту и карьерным целям», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в министерстве, среди работодателей – «Россети Московский регион», Мострансавто, Ростелеком, РЖД, «НПО Стеклопластик», «Система ПБО», «Альфа Банк», ВТБ, МОЭСК» и другие организации.
Ярмарки пройдут 15 апреля во Дворце культуры и спорта «Мир» в Мытищах, 16 апреля – в концертном зале администрации Подольска и в центре образования «Богородский» в Ногинске. 17 апреля во дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи состоится завершающее мероприятие ярмарки.
Кроме того, все желающие смогут подключиться к онлайн-ярмарке, которая пройдёт 15 апреля в соцсетях регионального Кадрового центра.
