Подмосковных работодателей пригласили к участию во Всероссийском опросе
Министерство труда и социальной защиты России проводит Всероссийский опрос работодателей. Он продлится до 1 июня, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Цель опроса – выяснить, какие специалисты больше всего нужны сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем для реального сектора экономики.
«На основании полученных данных определяют контрольные цифры приёма в образовательные учреждения в соответствии с потребностью экономики в кадрах. Основываясь на этой информации, будут принимать решение о том, сколько и по каким специальностям набирать студентов в вузы и колледжи. На основании опроса 2026 года сформируют прогноз на 2027-2033 годы», – пояснила директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.Как напомнили в министерстве, Всероссийский опрос работодателей проводят в третий раз. Для заполнения опросной формы нужно перейти по адресу, заполнить регистрационную форму и открыть ссылку, которая придёт на электронную почту.
На все вопросы, связанные с проведением опроса, ответят по телефону 8 (496)763-04-13, добавочный 2.