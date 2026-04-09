Подмосковных работодателей пригласили к участию во Всероссийском опросе

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Министерство труда и социальной защиты России проводит Всероссийский опрос работодателей. Он продлится до 1 июня, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Цель опроса – выяснить, какие специалисты больше всего нужны сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем для реального сектора экономики.

«На основании полученных данных определяют контрольные цифры приёма в образовательные учреждения в соответствии с потребностью экономики в кадрах. Основываясь на этой информации, будут принимать решение о том, сколько и по каким специальностям набирать студентов в вузы и колледжи. На основании опроса 2026 года сформируют прогноз на 2027-2033 годы», – пояснила директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.