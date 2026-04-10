В Московской области стартовала детская весенняя оздоровительная кампания

10 апреля 2026, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 500 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 4 по 12 апреля проводят весенние каникулы в двух детских центрах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.







Путёвки предоставлены за счёт средств регионального бюджета в рамках реализации государственной социальной политики. В этом году детей принимают лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе и лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

«Весенняя смена носит не только развлекательный, но и воспитательный характер. Так, в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» проходит смена «Межгалактическое путешествие: орбита дружбы». Дети осмотрели в парке «Патриот» экспозицию «Космические войска: через тернии к звёздам» и погрузились в историю освоения космоса. В лагере «Литвиново» в программе – квесты с гостями из Президентской академии, создание анимационных фильмов и театральных зарисовок на тему «Россия глазами молодёжи», фестиваль хоров и встречи с ветеранами боевых действий», – рассказали в министерстве.