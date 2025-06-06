Более 200 подмосковных учителей приняли участие в «Пушкинском диктанте»

06 июня 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 200 преподавателей русского языка и литературы из разных округов Подмосковья стали участниками ежегодной просветительской акции «Пушкинский диктант». Она была приурочена ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Диктант проводили в онлайн-формате. Участники писали отрывок из исторической пушкинской повести «Капитанская дочка». Текст читала доктор филологических наук, литературовед, автор учебников и научных монографий, член Попечительского совета православной классической гимназии Свято-Алексеевской пустыни Ирина Минералова.

«Участие в «Пушкинском диктанте» – не только возможность проверить уровень грамотности, но и важный шаг к осознанию глубины и выразительности русского языка, к великому литературному наследию нашей страны. Произведения Пушкина – основа языковой и культурной идентичности России», – отметила министр образования региона Ингрид Пильдес.