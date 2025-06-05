Подмосковные парки приглашают отметить день рождения Пушкина
В парках Подмосковья 6 июня пройдут мероприятия к 226-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Парк «Захарово» Одинцовского городского округа в полдень приглашает на интерактивную экскурсию «Ожившие сказки, или прогулка в Лукоморье», развлекательно-познавательную программу «Игры пушкинской поры» и литературную игру-викторину «По сказкам Пушкина».
Парк «Принарский» городского округа Серпухов проведёт квест «Там на неведомых дорожках» и иммерсивный театр «У Лукоморья». Для желающих откроют литературную гостиную. Мероприятия начнутся в 17:30
В Городском парке Солнечногорска в 16 часов стартует музыкально-литературная гостиная «Строки в парке». Вечером гостей ждёт концертная программа «Как упоительны в России вечера».
Парк им. И. Воробьёва в муниципальном округе Луховицы в 16:00 пригласит на викторину по сказкам поэта, мастер-класс «Портрет Пушкина», а также конкурс по произведениям классика.
А парк Сказок в Люберцах представит выставку «Великий Пушкин», проведёт открытый микрофон «Вечер романсов». Помимо этого, можно будет посетить мастер-класс по стихосложению и анимационную программу «В гостях у Пушкина». Начало программы – в 16:00.
Читайте также: