Подмосковные парки приглашают отметить день рождения Пушкина

05 июня 2025, 20:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Подмосковья 6 июня пройдут мероприятия к 226-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.