Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На Московской железной дороге проходит подготовка пригородных поездов к летнему сезону. Железнодорожные специалисты проводят комплексную проверку электропоездов и дизельных транспортных средств — рельсовых автобусов. Планируется подготовить 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов.
Главная цель — обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние парка и повысить его эксплуатационную надёжность в период увеличения пассажиропотока на столичной магистрали, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Московскую железную дорогу».
В ходе технического обслуживания в депо основное внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования в салонах и кабинах управления. Это включает сезонное обслуживание оборудования, чистку фильтров, продувку вентиляционных агрегатов и климатических установок. Также проводится проверка работоспособности токоприёмников и аккумуляторных батарей вагонов.
Осуществляется переход оборудования на летний режим функционирования. При необходимости производится обновление окраски вагонов. В завершение проводится тщательная уборка салонов.Столичные железнодорожники завершат все мероприятия по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону до 31 мая 2025 года.
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В ходе технического обслуживания в депо основное внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования в салонах и кабинах управления. Это включает сезонное обслуживание оборудования, чистку фильтров, продувку вентиляционных агрегатов и климатических установок. Также проводится проверка работоспособности токоприёмников и аккумуляторных батарей вагонов.
Осуществляется переход оборудования на летний режим функционирования. При необходимости производится обновление окраски вагонов. В завершение проводится тщательная уборка салонов.Столичные железнодорожники завершат все мероприятия по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону до 31 мая 2025 года.
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Дайана Хусинова