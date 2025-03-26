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Коммунальная техника Московской области перешла на летний режим работы

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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В этом году подмосковная коммунальная техника перешла на летний режим раньше обычного из-за стабильного потепления, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Большинство машин эксплуатируется круглогодично благодаря сменному оборудованию, которое специалисты адаптируют под сезонные задачи.

Переход на летний режим включает:

  • установку соответствующего навесного оборудования;
  • корректировку норм расхода топлива и масел;
  • плановое техобслуживание;
  • замену зимних шин на летние.
Для эффективной уборки общественных пространств коммунальная техника оснащена поливомоечными установками. Кроме того, в работу введены машины, которые не использовались зимой — их подготовили и расконсервировали.

Летняя уборка сосредоточена на удалении смета, мойке территорий и расчистке дренажных каналов для беспрепятственного стока воды.

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Около ста шатурян собрали творческие мастер-классы фестиваля «АртФормат»
26 марта 2025, 16:43

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В доме культуры им. А.А. Косякова в Рошале провели фестиваль «АртФормат». Мероприятие приурочили ко Дню работника культуры, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.
Для жителей округа организовали мастер-классы. В творческой лаборатории «Искусство говорить» можно было пополнить словарный запас, на арт-пленэре – раскрыть в себе художника.
«Возможно, кто-то скрывает таланты, стесняется. Это именно то мероприятие, где они смогут раскрыть свои способности и, может быть, задуматься о том, чтобы заняться тем или иным делом профессионально», – сказал директор Комплексного молодёжного центра муниципального округа Шатура Александр Гуреев.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Диджей пустил всех желающих за пульт и научил миксовать треки. А тех, кто решил подвигаться, ждали в танцевальном зале на мастер-класс по хип-хопу. Кроме того, можно было посетить будку гласности – аналог советской телепрограммы.
«Мы предлагали жителям высказать на камеру какие-то свои предложения, задать вопросы. Эти вопросы задавали чиновникам и сильным мира сего абсолютно разного уровня. В итоге передача получалась очень интересной. И мы решили повторить этот медийный ход», – рассказала о проекте специалист по работе с молодёжью Юлия Воробьёва.
В творческих мастер-классах приняли участие около сотни жителей округа.

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#дом культуры
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Серпуховские полицейские рассказали посетителям МФЦ о мошеннических схемах
26 марта 2025, 16:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Сотрудники отдела полиции Серпухова провели с посетителями МФЦ города Протвино информационную акцию «Стоп, телефонное мошенничество». Беседы направлены на информирование граждан о существующих мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Протвинский» Управления МВД России «Серпуховское» Екатерина Конова предупредила граждан о схеме мошенничества через портал госуслуг. Злоумышленники звонят жителям под видом сотрудников МФЦ, операторов связи и под разными предлогами просят продиктовать код из СМС-сообщения. Узнав код подтверждения, мошенники получают доступ к учётной записи жертвы на «Госуслугах» и указанным в ней персональным данным», – говорится в сообщении.
Майор полиции призвала граждан не доверять сомнительным телефонным звонкам и никому не сообщать персональные данные или данные о банковских картах.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Участковый уполномоченный Отдела полиции «Протвинский» Управления МВД России «Серпуховское» Сергей Кочегаров перечислил посетителям МФЦ основные схемы, по которым действуют мошенники. Он разъяснил, как не стать жертвой злоумышленников.

Полицейский настоятельно рекомендовал гражданам запомнить алгоритм: если на телефон поступил звонок от неизвестного, неважно, что он сообщает или спрашивает. Нужно немедленно повесить трубку.

В завершение акции присутствующим вручили буклеты с подробной инструкцией о том, как действовать в случае мошеннических действий.

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#мошенничество
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Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам
26 марта 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне все профильные службы приведены в готовность к возможным подтоплениям. Приняты первые меры по их профилактике, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы немного сбросили уровень воды в Волге. Дожди, которые нам обещают, скажутся положительно. Мы наберём необходимый уровень для навигации. Думаю, что в этом году пройдём паводок без каких-то серьёзных угроз и последствий», – заявил замглавы наукограда Владимир Потапенко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Коммунальщики следят за состоянием Северной и Южной канав, регулярно очищают их от бобровых плотин. На связи с администрацией для контроля паводковой ситуации всегда находятся представители ОЭЗ «Дубна», Канала имени Москвы, дежурной службы Угличского водохранилища.
«Все службы готовы. Если мы увидим, что паводок набрал силу, и уровень воды критический, объедем территории возможного подтопления и дадим инструкции. Проинформируем жителей, куда они могут обратиться», – заверил глава Дубны Максим Тихомиров.
Помимо этого, регулярно проводится мониторинг состояния зон возможного подтопления. Это территории СНТ «Заря-1» и «Заря-2», особой экономической зоны «Дубна», «Ривер Клаба» и ул. Спортивная. Сейчас паводок им не угрожает.

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#наводнение
#подтопление
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Названы площадки проведения Московского областного чемпионата «Абилимпикс»
26 марта 2025, 14:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области с 31 марта по 11 апреля проведут региональный чемпионат «Абилимпикс». Об этом сообщили организаторы конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Главными площадками проведения чемпионата станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж», – говорится в сообщении.
В соревнованиях померяются силами более 1 тыс. конкурсантов по 69 компетенциям. Среди них – «Веб-дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Исполнительское мастерство» и многие другие. Чемпионат пройдёт в трёх категориях – «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в список компетенций включены новые направления: «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

Нынешний чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России. За 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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#соревнования
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Крупный воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках построят к 1 сентября
26 марта 2025, 13:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Котельниках к 1 сентября 2026 года построят воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест. Строительство началось в апреле прошлого года, сейчас его готовность составляет 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы.
«В Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября прошлого года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести ещё более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов – наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года», – сказал Воробьёв.
В четырехэтажном здании будет школа на 2,1 тыс. учеников, а также детсад на 350 малышей. Комплекс возводят в мкр. Опытное поле, где есть потребность в образовательных учреждениях. Ближайшая к микрорайону СОШ №3 перегружена, в ней не хватает кабинетов и общественных пространств. Жители просили новую школу, чтобы ребята могли учиться в комфортных условиях.

Сейчас на стройплощадке находятся 200 рабочих и девять единиц техники.
«Всего в этом году построим в Подмосковье 17 школ и 10 садов. Кроме того, в каждом округе у нас реализуется президентская программа капремонта. В работе сейчас 132 учреждения образования. В 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные – в следующем. А на 2026 год в программу заявлено свыше 150 объектов», – уточнил губернатор.
Он добавил, что сейчас в Подмосковье стали строить меньше учебных заведений. Акцент делается на капитальном ремонте.

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