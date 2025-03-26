Коммунальная техника Московской области перешла на летний режим работы

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В этом году подмосковная коммунальная техника перешла на летний режим раньше обычного из-за стабильного потепления, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
установку соответствующего навесного оборудования; корректировку норм расхода топлива и масел; плановое техобслуживание; замену зимних шин на летние.
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Дайана Хусинова