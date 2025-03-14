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В Подмосковье построят ещё пять переходов через д/ж пути

Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Современные пешеходные переходы через железную дорогу построят до года текущего года в Одинцовском округе, Лобне и Люберцах, а в будущем году — в Раменском, работа проводится для повышения безопасности на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Люди подчас подвергают себя риску и переходят прямо по путям. Чтобы изменить ситуацию, стараемся строить современные пешеходные переходы. Акцент не только на безопасности, но и удобстве: переходы оборудуются лифтами и пандусами. С 2022 года мы построили семь таких переходов: в Химках, Ленинском, Истре, Люберцах, Раменском, Реутове и Серпухове. В этом году планируется запустить переходы в Лобне, Люберцах и Одинцове», — сказал Андрей Воробьёв.
Разноуровневый переход у ж/д станции Малаховка в округе Люберцы находится на финальной стадии строительства, работы по нему должны быть завершены во втором квартале.

Новые пешеходный переход в Лобне, расположенный рядом с Кольцевой улицей, планируется сдать в июне. А в четвёртом квартале текущего года должны быть построены два перехода в Одинцовском округе — в районе ЖК «Рублёвский» и рядом с улицами Вокзальная и Баковская.

Кроме того, во втором полугодии 2026 года в эксплуатацию планируется сдать переход над ж/д путями между станциями Удельная и Быково в Раменском округе.

Глава региона подчеркнул, что строительство современных удобных пешеходных переходов на железной дороге является крайне важной работой, и она будет продолжаться.

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Архивные сведения в БТИ Подмосковья заказали более 2,5 тысяч человек
14 марта 2025, 11:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше двух с половиной тысяч жителей Московской области обратились в БТИ региона за архивными сведениями за первые два месяца текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Архивные сведения БТИ представляют собой справки о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость до 1998 года. За январь и февраль 2025 года такие справки в Московской области заказали 2515 человек», — говорится в сообщении.
Запросить архивные сведения можно онлайн — через сайт БТИ Московской области или региональный портал госуслуг, а также через мобильное приложение «Добродел» в разделе «Услуги», подразделе «Дом и ЖКХ». Кроме того, архивные сведения БТИ можно запросить офлайн — через МФЦ.

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Началась подготовка к строительству образовательного комплекса в Октябрьском
14 марта 2025, 10:55

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс, включающий школу на 1,5 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников, построят в посёлке Октябрьский округа Люберцы, в настоящее время на объекте стартовали подготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие проводят планировку территории, устанавливают ограждения строительной площадки и прокладывают временные дороги», — говорится в сообщении.
Общая площадь воспитательно-образовательного комплекса составит свыше 22 тысяч квадратных метров, из которых здание школы составит 19 тысяч квадратных метров, а детский сад — более 3,2 тыс. квадратных метров.

Проект реализуется за счёт регионального бюджета в рамках программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области».

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#школа
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Загруженность подмосковных дорог утром 14 марта составила четыре балла
14 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 марта, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также напомнили, что сегодня в столичном регионе ожидается штормовой ветер и дожди, и призвали водителей быть крайне внимательными за рулём и не оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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#подмосковье
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Школьница из Шатуры победила на Всероссийском конкурсе «Государство – это мы»
14 марта 2025, 10:20

Виталия Ивашкина (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Ученица 11 «Б» класса шатурской школы №2 Виталия Ивашкина вошла в число победителей Всероссийского открытого интеллектуально-творческого конкурса «Государство – это мы», проходившего на базе Президентской академии РАНХиГС, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Участие в конкурсе приняли свыше 4 тысяч школьников из 89 российских регионов. Ребята демонстрировали знания в сфере экономики, истории, права и политологии, а также обществознания. Конкурс проходил в несколько этапов, в финал вышли 200 человек, обучающихся в 9-11 классах.

Отмечается, что победа на конкурсе обеспечила Виталии Ивашкиной семь дополнительных баллов к ЕГЭ. Воспользоваться ими она сможет, если решит поступать в Президентскую академию РАНХиГС на программу «Государственное и муниципальное управление».

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Чемпионат России по мас-рестлингу соберёт в Люберцах более 300 спортсменов
14 марта 2025, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В подмосковных Люберцах состоится чемпионат РФ по мас-рестлингу и абсолютный чемпионат России, участниками соревнований станут более 300 спортсменов. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области, судья первой категории Евгений Петров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«За звание лучшего сразятся более 300 рестлеров из 35 российских регионов. Мас-рестлинг – не просто спорт, это испытание силы, духа и выносливости», — сказал Евгений Петров.
Участниками чемпионата станут мужчины и женщины от 18 лет и старше. Московскую область на турнире будут представлять 24 человека. По итогам соревнований будет определён состав российской сборной для участия в чемпионате мира по мас-рестлингу.

Соревнования будут проходить 28-30 марта в люберецком дворце спорта «Триумф».

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