В Подмосковье построят ещё пять переходов через д/ж пути

Современные пешеходные переходы через железную дорогу построят до года текущего года в Одинцовском округе, Лобне и Люберцах, а в будущем году — в Раменском, работа проводится для повышения безопасности на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.