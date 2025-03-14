В Подмосковье построят ещё пять переходов через д/ж пути

Фото: пресс-служба правительства МО
Современные пешеходные переходы через железную дорогу построят до года текущего года в Одинцовском округе, Лобне и Люберцах, а в будущем году — в Раменском, работа проводится для повышения безопасности на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Люди подчас подвергают себя риску и переходят прямо по путям. Чтобы изменить ситуацию, стараемся строить современные пешеходные переходы. Акцент не только на безопасности, но и удобстве: переходы оборудуются лифтами и пандусами. С 2022 года мы построили семь таких переходов: в Химках, Ленинском, Истре, Люберцах, Раменском, Реутове и Серпухове. В этом году планируется запустить переходы в Лобне, Люберцах и Одинцове», — сказал Андрей Воробьёв.Разноуровневый переход у ж/д станции Малаховка в округе Люберцы находится на финальной стадии строительства, работы по нему должны быть завершены во втором квартале.
Новые пешеходный переход в Лобне, расположенный рядом с Кольцевой улицей, планируется сдать в июне. А в четвёртом квартале текущего года должны быть построены два перехода в Одинцовском округе — в районе ЖК «Рублёвский» и рядом с улицами Вокзальная и Баковская.
Кроме того, во втором полугодии 2026 года в эксплуатацию планируется сдать переход над ж/д путями между станциями Удельная и Быково в Раменском округе.
Глава региона подчеркнул, что строительство современных удобных пешеходных переходов на железной дороге является крайне важной работой, и она будет продолжаться.
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Лев Каштанов