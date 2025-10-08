Достижения.рф

Более 200 школьников сыграли в настольную игру «Моё Подмосковье» на чемпионате

В Раменском прошёл финал II Московского областного чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье», который объединил свыше 200 школьников из 52 муниципалитетов региона. Соревнование было приурочено ко Дню Московской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве образования региона.



За выход в финал боролись почти 9000 школьников, а в заключительный этап вышли 52 лучшие команды из 52 округов Подмосковья. Финал прошёл в спорткомплексе «Борисоглебский».

Одним из организаторов чемпионата выступил Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике. В мероприятии приняли участие депутаты МОД: председатель комитета Линара Самединова и член комитета Татьяна Сердюкова, а также председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

«Моё Подмосковье» — это игра — практическое воплощение Закона о памятных и праздничных днях — интерактивная форма, которая позволяет узнавать историю, культуру и интересные факты о Подмосковье. И могу сказать — ребята знают ответы даже на самые заковыристые вопросы! Их эрудиция поражает», — рассказала Линара Раимовна в своем Telegram-канале.
Призовые места заняли:
  • Электросталь, школа №5 — чемпионы 2025 года;
  • Кашира, Барабановская школа — второе место;
  • Орехово-Зуево, Ликино-Дулёвская гимназия — третье место.
В спецноминациях чемпионами стали:
  • «80 лет Победы» — Щёлково, школа №4 им. П. И. Климука;
  • «Культура малой Родины» — Реутов, школа №10.
Для участников выступили оркестр RamJazzBand под руководством Артура Аванесяна, хор «МР 3», юная София Фанта — участница шоу «Голос. Дети» и многие другие.

