Более 200 школьников сыграли в настольную игру «Моё Подмосковье» на чемпионате

08 октября 2025, 10:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Раменском прошёл финал II Московского областного чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье», который объединил свыше 200 школьников из 52 муниципалитетов региона. Соревнование было приурочено ко Дню Московской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве образования региона.





За выход в финал боролись почти 9000 школьников, а в заключительный этап вышли 52 лучшие команды из 52 округов Подмосковья. Финал прошёл в спорткомплексе «Борисоглебский».



Фото: Telegram-канал/@SamedinovaL



Одним из организаторов чемпионата выступил Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике. В мероприятии приняли участие депутаты МОД: председатель комитета Линара Самединова и член комитета Татьяна Сердюкова, а также председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.



Фото: Telegram-канал/@SamedinovaL



«Моё Подмосковье» — это игра — практическое воплощение Закона о памятных и праздничных днях — интерактивная форма, которая позволяет узнавать историю, культуру и интересные факты о Подмосковье. И могу сказать — ребята знают ответы даже на самые заковыристые вопросы! Их эрудиция поражает», — рассказала Линара Раимовна в своем Telegram-канале.

Электросталь, школа №5 — чемпионы 2025 года;

Кашира, Барабановская школа — второе место;

Орехово-Зуево, Ликино-Дулёвская гимназия — третье место.

Фото: Telegram-канал/@SamedinovaL

