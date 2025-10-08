В Подмосковье стартовал слет юных инспекторов движения

08 октября 2025, 09:15

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В Мытищах открылся областной слет «Безопасное колесо». Мероприятие для юных инспекторов движения продлится три дня, с 7 по 9 октября, сообщает Министерство образования Московской области.