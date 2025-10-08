В Подмосковье стартовал слет юных инспекторов движения
В Мытищах открылся областной слет «Безопасное колесо». Мероприятие для юных инспекторов движения продлится три дня, с 7 по 9 октября, сообщает Министерство образования Московской области.
Программа включает несколько этапов. Ребята сдают экзамен по ПДД, демонстрируют умение оказывать первую помощь и проходят практические испытания по вождению велосипеда на специальной площадке. Также запланирован творческий конкурс агитвыступлений «Вместе — за безопасность дорожного движения».
Параллельно, с 2 по 10 октября, в Анапе проходит всероссийский финал этих соревнований. Московскую область там представляет отряд «Дорожный дозор» из Балашихи, победивший в областном этапе в прошлом году.
