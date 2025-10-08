В «Артеке» стартовали Дни Московской области с творческими занятиями

08 октября 2025, 10:20

В Международном детском центре «Артек» открылся фестиваль «Город мастеров», объединивший детей из Подмосковья и артековцев со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Мероприятие стало значимым культурным событием, организованным для обмена опытом и идеями между участниками. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и творческие занятия.

«Образцовый хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц провёл танцевальный мастер-класс, познакомив участников с народными и современными танцами. Юные представители Подмосковья Вадим Валежев и Дарина Лизунова организовали занятия по настольной игре «Моё Подмосковье». Они рассказали об истории, культуре и достопримечательностях Московской области», – отметили в пресс-службе.