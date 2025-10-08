В «Артеке» стартовали Дни Московской области с творческими занятиями
В Международном детском центре «Артек» открылся фестиваль «Город мастеров», объединивший детей из Подмосковья и артековцев со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Мероприятие стало значимым культурным событием, организованным для обмена опытом и идеями между участниками. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и творческие занятия.
«Образцовый хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц провёл танцевальный мастер-класс, познакомив участников с народными и современными танцами. Юные представители Подмосковья Вадим Валежев и Дарина Лизунова организовали занятия по настольной игре «Моё Подмосковье». Они рассказали об истории, культуре и достопримечательностях Московской области», – отметили в пресс-службе.Как рассказали в ведомстве, все девять лагерей «Артека» получат в подарок настольную игру «Моё Подмосковье». Она позволит проводить время с пользой, знакомясь с культурным наследием региона.