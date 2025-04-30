Более 200 тематических ярмарок пройдет в Московской области в мае

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В мае в Подмосковье пройдёт 216 ярмарок, в том числе приуроченных к 80-летию Победы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Волоколамске, Лотошино и Орехово-Зуево пройдут специализированные ярмарки для дачников. Они будут посвящены темам «Всё для сада и огорода», «Всё для дачи», «Сажать и сеять урожай» и «Сад-огород». На ярмарках будет представлена рассада, саженцы плодовых и декоративных растений, семена, удобрения, садовый инвентарь и многое другое.
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Дайана Хусинова