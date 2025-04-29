Подмосковные школы сахарного диабета с начала года обучили 12,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области работает 122 школы сахарного диабета. Обучение в них с начала текущего года прошли около 12,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи рассказывают в таких школах пациентам с сахарным диабетом о правильном питании, подсчёте углеводов, коррекции доз инсулина, инъекциях интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови.
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«Течение болезни и качество жизни зависит и от пациента. Сейчас в регионе работают 122 школы сахарного диабета. Пройти обучение особенно важно пациентам, впервые столкнувшимся с диагнозом. В школах они могут получить не только информацию, но и поддержку. Всего с начала года обучение в школах сахарного диабета прошли почти 12,5 тыс. человек, в том числе 457 детей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве добавили, что бесплатно пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с подтверждённым диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.
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Лора Луганская