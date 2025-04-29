Жителей Подмосковья поторопили с выбором летнего лагеря для детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области в летние каникулы откроют более 120 детских лагерей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Летняя оздоровительная кампания стартует в конце мая, уже начинается активная подготовка к ней. Родителям стоит позаботиться о путёвках в лагерь заранее.
В министерстве напомнили о возможности получения бесплатных путёвок для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого можно подать заявление на региональном портале госуслуг.
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«В летние каникулы в нашем регионе будут работать более 120 детских загородных лагерей. А для удобства родителей у нас есть портал, где собрана вся информация о каждом из них. Ежегодно летняя оздоровительная кампания региона охватывает свыше 100 тыс. детей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Лагеря Московской области предлагают широкий спектр направлений: языковое, палаточное, спортивное, военно-патриотическое, музыкальное и другие. Каждый лагерь разрабатывает уникальные программы. Это позволяет детям не только отдохнуть и развлечься, но и развить свои таланты, приобрести новые навыки, подружиться с ровесниками.
В министерстве напомнили о возможности получения бесплатных путёвок для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого можно подать заявление на региональном портале госуслуг.
«Детский лагерь «Литвиново» этим летом вновь примет детей участников спецоперации. Оставить заявку на бесплатную путёвку родители могут в администрации своего городского округа», – добавили в пресс-службе.Подробную информацию о лагерях, условиях проживания и о подготовится к отдыху можно найти на портале.
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Лора Луганская