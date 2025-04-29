Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Подмосковный завод по переработке пластика «ЭкоЛайн-ВторПласт» начал утилизировать отходы IV класса опасности. Это позволит расширить сырьевую базу и нарастить объёмы производства без привлечения сторонних поставщиков, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«К IV классу относятся разные виды пластиковой упаковки, в том числе ёмкости для красителей и других химических веществ, а также загрязнённый химвеществами полиэтилен и прочие полимерные материалы. Автоматизированная система сортировки позволяет быстро отделять подходящие фракции пластиковых отходов. Многоуровневая горячая мойка тщательно очищает материал. Лазерная фильтрация и дегазация позволяют получать вторсырьё, пригодное даже для пищевой промышленности», – разъяснили в ведомстве.«ЭкоЛайн-Вторпласт» – крупнейший завод по переработке пластиков и первое в России предприятие, которое обслуживается силами оператора по обращению с отходами и переработчика вторичных материалов. Завод расположен в деревне Поцелуево муниципального округа Егорьевск.
Предприятие запустили в прошлом году. Мощность переработки – около 62 тыс. тонн отходов в год. В феврале 2025-го оно стало одним из первых отечественных заводов, включённых в официальный реестр утилизаторов Министерства природных ресурсов России.
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Лора Луганская