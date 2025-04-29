Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса

Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Оригинал
Подмосковный завод по переработке пластика «ЭкоЛайн-ВторПласт» начал утилизировать отходы IV класса опасности. Это позволит расширить сырьевую базу и нарастить объёмы производства без привлечения сторонних поставщиков, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«К IV классу относятся разные виды пластиковой упаковки, в том числе ёмкости для красителей и других химических веществ, а также загрязнённый химвеществами полиэтилен и прочие полимерные материалы. Автоматизированная система сортировки позволяет быстро отделять подходящие фракции пластиковых отходов. Многоуровневая горячая мойка тщательно очищает материал. Лазерная фильтрация и дегазация позволяют получать вторсырьё, пригодное даже для пищевой промышленности», – разъяснили в ведомстве.
«ЭкоЛайн-Вторпласт» – крупнейший завод по переработке пластиков и первое в России предприятие, которое обслуживается силами оператора по обращению с отходами и переработчика вторичных материалов. Завод расположен в деревне Поцелуево муниципального округа Егорьевск.

Предприятие запустили в прошлом году. Мощность переработки – около 62 тыс. тонн отходов в год. В феврале 2025-го оно стало одним из первых отечественных заводов, включённых в официальный реестр утилизаторов Министерства природных ресурсов России.

Читайте также:

В Московской области стартует экологический марафон «Чистомай»

В Подмосковье благодаря цифровой услуге установили 160 ёмкостей для сбора текстиля

Число обращений жителей Подмосковья на содержание МКД за год снизилось на 65%
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#завод
#переработка
#отходы
#безопасность
#вторсырьё
#пластик
#экология
#егорьевск
Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков
29 апреля 2025, 22:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 30 апреля начнёт работу выставка «Военная медицина», посвящённая подвигу военных медиков, которые внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция погрузит зрителей в атмосферу военного времени и поможет больше узнать о буднях госпиталей, самоотверженной работе врачей и медсестёр, о тех, кто боролся за жизнь каждого солдата.
«В Серпухове в 1941 году работало множество госпиталей. На выставке представлены фото «города-госпиталя». Экспонаты также расскажут о знаменитых серпуховичах-военных медиках. На ней представлены личные вещи, фотографии и уникальные документы знаменитых хирургов. В их задачи входили не только помощь раненым военным, но и медобслуживание тружеников тыла, охрана здоровья детей», – говорится в сообщении.
В экспозиции также представлена палатка, подаренная музею реконструктором и историком Дмитрием Дериенко. В этом разделе показано первое, самое сложное, ответственное и опасное звено оказания помощи раненым – на поле боя.

Выставка открыта до 22 июня в галерее «Каретный сарай». Подробная информация и билеты – на сайте музея.

Читайте также:

Названы участники подмосковного литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»

На фестиваль «Город танцует в парках» подали около 1,7 тыс. заявок

В «Новом Иерусалиме» открыли две экспозиции к 80-летию Великой Победы
#подмосковье
#московская область
#выставка
#культура
#великая отечественная война
#день победы
#9 мая
#история
#врачи
#серпухов
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школы сахарного диабета с начала года обучили 12,5 тыс. человек
29 апреля 2025, 21:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работает 122 школы сахарного диабета. Обучение в них с начала текущего года прошли около 12,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи рассказывают в таких школах пациентам с сахарным диабетом о правильном питании, подсчёте углеводов, коррекции доз инсулина, инъекциях интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови.
«Течение болезни и качество жизни зависит и от пациента. Сейчас в регионе работают 122 школы сахарного диабета. Пройти обучение особенно важно пациентам, впервые столкнувшимся с диагнозом. В школах они могут получить не только информацию, но и поддержку. Всего с начала года обучение в школах сахарного диабета прошли почти 12,5 тыс. человек, в том числе 457 детей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве добавили, что бесплатно пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с подтверждённым диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

Читайте также:

Подмосковные врачи спасли девочку от смертельного заболевания

Опубликован график приёма доноров в Подмосковья в майские праздники

В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга
#максим забелин
#подмосковье
#московская область
#диабет
#врачи
#пациенты
#обучение
#здравоохранение
#минздрав мо
#сахарный диабет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье напомнили о правилах эксплуатации надувных батутов
29 апреля 2025, 21:34

Фото: iStock / Zuberka

Минэкологии Московской области в преддверии летнего сезона активного отдыха напомнило муниципальным образованиям правила установки и эксплуатации надувных батутов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прежде всего, на каждый аттракцион нужно обязательно оформить эксплуатационную документацию. Она должна содержать всю необходимую информацию, позволяющую обеспечивать безопасность аттракциона.
«В эту документацию входят паспорт и руководство или инструкция по эксплуатации. Собственники аттракционов обязаны зарегистрировать их ещё до начала эксплуатации в органе Гостехнадзора по месту установки. Работа аттракциона без ответственного лица, отвечающего за его безопасное использование, не допускается», – отметили в министерстве.
Там добавили, что за нарушения требований технического регламента предусмотрен административный штраф. Для юрлиц он составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как подчеркнули в Минэкологии, напоминание призвано исключить случаи травматизма. Оно будет полезно не только тем, кто эксплуатирует аттракционы, но и жителям, которые ими пользуются.

Читайте также:

На аттракционах в парке Подольска за три дня прокатились более 2 тыс. человек

​Аттракционы в подольском парке им. Талалихина заработают 19 апреля

Подмосковные карусели посетили свыше 11 тыс. человек за прошедшую неделю
#подмосковье
#московская область
#минэкологии мо
#аттракционы
#безопасность
#правила
#штрафы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»
29 апреля 2025, 21:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Делегация из 98 представителей Сообщества наставников-просветителей Подмосковья участвует в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который 28-30 апреля проходит в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Наставники из Подмосковья активно участвуют в лекциях. Наше участие в марафоне – это не только большая честь, но и большая ответственность. Нужно передать молодому поколению ценности патриотизма, исторической памяти и стремления к развитию», – сказал региональный представитель Сообщества наставников-просветителей Андрей Чернецков.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

В этом году образовательная акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой марафона стал Музей Победы в Москве. Там собрались ветераны, Герои России, учёные, деятели культуры и искусства, участники спецоперации, представители бизнеса.

В программе марафона – выступления ведущих спикеров страны, в том числе председателя премьера Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, главы Минспорта Михаила Дегтярёва и многих других.

В министерстве добавили, что мероприятия марафона «Знание. Первые» транслируются на телеканале «Знание.ТВ». Они доступны для просмотра по ссылке.

Читайте также:

В школах Подмосковья проведут Всероссийский антитеррористические учения

В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»

В конкурсе «Знание.Лектор» в этом году выявят рекордное число победителей
#подмосковье
#московская область
#образование
#минобразования мо
#марафон
#лекция
#молодёжь
#общество знание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли девочку от смертельного заболевания
29 апреля 2025, 20:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства выяснили причину заболевания ребёнка и спасли его от смертельного заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение ревматологии НИКИ детства впервые поступила шестилетняя жительница Дубны. У маленькой пациентки появился отёк кисти, и местные врачи предположили артрит. Ребёнка направили в отделение в институт.
«Девочка поступила с анемией и слабостью из-за длительной высокой температуры. Она не могла двигать левой кистью из-за выраженного отёка сустава. Мы провели инструментальные и лабораторные исследования: КТ, гастроскопию, колоноскопию, рентген, УЗИ суставов, взяли анализы, в том числе иммунологические. Пациентку также осмотрел главный внештатный ревматолог Московской области Владислав Севостьянов», – рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Ольга Ломакина.
В итоге консилиум врачей поставил диагноз «юношеский артрит с системным началом». Это самый тяжёлый вариант ювенильного артрита, который может привести к летальному исходу.

Врачи приступили к лечению новейшим генно-инженерным препаратом. Уже после первой процедуры состояние девочки улучшилось – лихорадка прекратилась, а отёк сустава уменьшился.

После второго введения препарата пациентка почувствовала себя здоровой. Её выписали с рекомендацией каждые три месяца проходить динамическое наблюдение в НИКИ детства.

Читайте также:

В Московской области приглашают доноров со 2 отрицательной группой крови

Опубликован график приёма доноров в Подмосковья в майские праздники

В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#здоровье
#ребёнок
#девочка
#ники детства
#минздрав мо
#врачи
#пациент
#лечение
Следите за нашими новостями
в удобном формате