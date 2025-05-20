Более 200 участников вышли на старт забега «Верста Победы» в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Свыше 200 человек стали участниками забега «Верста Победы», который состоялся в Красногорске. Мероприятие уже в четвёртый раз, собрало участников разных возрастных категорий, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Символичную версту в память о Великой Победе, проходящую по лесным трассам, преодолели дети от четырёх лет, участники клуба «Активное долголетие», военные и профессиональные спортсмены.
На старт вышли и ребята с особенностями здоровья.
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«От имени главы округа Дмитрия Волкова рады приветствовать вас на этом мероприятии, посвящённом 80-летию Победы. Это забег не ради скорости, а ради причастности к нашей общей истории, к нашему наследию», – обратилась к участникам мероприятия замначальника управления по социальным вопросам – начальник отдела содействия здравоохранению администрации муниципалитета Анастасия Колчанова.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
На старт вышли и ребята с особенностями здоровья.
«Хотим, чтобы дети с ограниченными возможностями были полноценными членами общества, и всячески помогаем им в этом. Они должны участвовать в спортивных мероприятиях, культурной жизни. Поэтому мы приняли участие в нашей «Версте Победы», – сказала руководитель центра осознанного родительства «Творцы» Анна Кулакова.Всем участникам забега на финише вручили памятные медали. Победители в своих категориях удостоились призов.
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Лора Луганская