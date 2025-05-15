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Учёные из Красногорска создали инновационный стабилизатор напитков

Фото: iStock / RomeoLu

Фото: iStock / RomeoLu

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В Подмосковье разработали инновационную систему стабилизации напитков, которая обеспечивает их устойчивость на протяжении всего срока хранения и повышает стабильность на 30%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Авторами новаторской технологии стали учёные Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы компаний СОЮЗСНАБ из Красногорска. Изобретение основано на синергии пектина и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), которая значительно улучшает качество и долговечность пищевых продуктов.
«Каждый компонент системы вносит свой вклад в стабилизацию напитков. Пектин минимизирует образование осадка и способствует коллоидной стабильности молочных и сывороточных напитков. В результате сохраняются их сенсорные характеристики. А длинноцепочечная КМЦ регулирует вязкость и структурирует напиток. Кроме того, она повышает устойчивость к термическим воздействиям и кислым средам, увеличивает срок хранения продукции», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в региональном Минсельхозпроде, достоинства предлагаемого решения – существенное повышение стабильности продуктов и возможность их длительного хранения без потери качества. Кроме того, разработка снизит зависимость от зарубежных компонентов.

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В Подмосковье стартовал инновационный проект мониторинга лесов беспилотниками
15 мая 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье запускают проект по использованию беспилотников для мониторинга состояния лесных территорий. Цель – создание высокотехнологичного и экологически ориентированного инструмента управления лесным фондом региона, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.
Реализуют проект Аналитический центр лесного и сельского хозяйства, входящий в ITFB Group, Комитет лесного хозяйства Московской области и компания «Инсайт-проект».

Проект позволит оценить потенциал беспилотных технологий как инструмента раннего реагирования на экологические угрозы, в том числе заболевания, повреждения, незаконные рубки и деградацию лесных культур. Особое внимание – мониторингу молодых посадок сосны 2023-2024 годов. С помощью аэрофотосъёмки специалисты смогут отслеживать приживаемость насаждений и принимать меры до того, как проблемы станут необратимыми.
«Территория лесного фонда Подмосковья составляет около 2 млн га. Только в прошлом году мы провели более 70 тыс. патрулирований. Суммарная протяжённость маршрутов превысила 1,9 млн км. Это огромный объём работы, выполненный сотрудниками на автомобилях, снегоходах и пешком. Лесная охрана выходит в рейды ежедневно, часто вместе с представителями МВД, МЧС, муниципальных органов и экологических сообществ», – рассказал зампредседателя Комлесхоза Московской области Дмитрий Новиков.
По его словам, внедрение дронов станет значительным подспорьем для лесничих, позволит оперативнее выявлять нарушения и следить за состоянием насаждений на труднодоступных участках.

Предполагается, что использование БПЛА в лесном мониторинге не только сократит издержки и повысит эффективность лесоуправления, но и станет
шагом к цифровой системе экоконтроля, которая поможет сохранить леса для будущих поколений.

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80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах
15 мая 2025, 21:41

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Мытищах провели Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья. Он был посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
80 отрядов продемонстрировали свои навыки на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Министерство выступило организатором масштабного смотра.
«Это традиционное мероприятие, которое мы проводим с 2020 года. У молодёжи растёт интерес к соревнованиям. В прошлом году открытый смотр прошёл в Подольске, и в нём участвовали активисты из 25 городских округов, в этом году – из 32. Это очень красивое и зрелищное событие, где юные патриоты одеты в парадную форму, торжественно маршируют с флагами и знамёнами, поют военные песни», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Конкурсная программа включала шесть этапов: умение действовать в составе отряда на месте, в движении, прохождение торжественным маршем с песней, выставление Почётного караула на Пост №1, возложение венка к памятнику и знание строевого Устава Вооруженных сил России.

Первое место заняли ребята из домодедовской команды «Легион». Серебро разделили «Звезда» из Ступина и «Казаки России» из Каширы. Бронзу взяли подольский «Варяг», «Звезда» из Красногорска и «Военно-патриотический центр Воин» из Воскресенска.

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Подмосковные гольфисты взяли четыре медали всероссийского турнира юниоров
15 мая 2025, 21:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гольфисты из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали Всероссийских соревнований «Форест Хиллс» среди юниоров от 10 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«По итогам трёх дней турнира лучший результат показала гольфистка из Московской области Алиса Молоканова – 208 ударов (-8). Она победила в группе «Юниорки 17-18 лет». Второе место в той же категории заняла другая представительница Подмосковья Мария Маилян. У юниоров победу праздновал подмосковный спортсмен Марк Пучков», – рассказали в министерстве.
В группе «Девушки 15-16 лет» судьба чемпионского титула решалась в переигровке между москвичкой Дарьей Булычёвой и Александрой Сивовой из Подмосковья. По итогам противостояния Сивова расположилась на второй ступени пьедестала.

Турнир проходил в Дмитровском муниципальном округе на территории гольф-клуба «Форест Хиллс». В нём участвовали 120 юниоров из 10 регионов России.

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В Коломне браконьера осудили за незаконную охоту на лося
15 мая 2025, 21:01

Фото: iStock / BLFink

Коломенский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор гражданину, задержанному на территории городского округа Коломна. Он незаконно застрелил из карабина лося в закрытые для охоты сроки, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам Подмосковья, составил 240 тыс. рублей. Гражданин уже возместил его в полном объёме. Но это не освобождает его от наказания. По статье Уголовного кодекса «Незаконная охота» ему грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», – пояснили в пресс-службе.
Как напомнили в ведомстве, охота является незаконной, если гражданин не имеет соответствующего разрешения на ношение и хранение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, охотится вне отведённых мест, в запрещённые сроки или запрещёнными способами и орудиями.

Помимо этого, незаконными считаются добыча охотничьих ресурсов больше количества, указанного в разрешении, либо добыча охотничьего животного без разрешения.

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В Подмосковье повысили пятилетнюю выживаемость онкопациентов до 61%
15 мая 2025, 20:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье удалось повысить до 61%. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он выступил на VI Конференции онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, открытие которой состоялась в Доме правительства Подмосковья.
«Конференция приурочена к 80-летию онкологической службы. За это время коллеги проделали колоссальную работу. В регионе удалось повысить пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическим заболеванием до 61%. Выявляемость заболеваний на ранней стадии составляет 62%. Внедряются новые методики лечения, вводится в работу современное оборудование. На конференции врачи-онкологи региона готовы обменяться накопленным опытом с коллегами», – сказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Специалисты обсудят такие темы, как онкоскрининг, маршрутизация и лекарственное обеспечение онкологических пациентов, малоинвазивная хирургия при удалении новообразований, реабилитация после онкологического заболевания, паллиативная помощь и другие. Помимо этого, будет проводиться демонстрация операций в онлайн-формате.

VI конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии продлится два дня.

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