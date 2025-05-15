Учёные из Красногорска создали инновационный стабилизатор напитков

Фото: iStock / RomeoLu
В Подмосковье разработали инновационную систему стабилизации напитков, которая обеспечивает их устойчивость на протяжении всего срока хранения и повышает стабильность на 30%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Авторами новаторской технологии стали учёные Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы компаний СОЮЗСНАБ из Красногорска. Изобретение основано на синергии пектина и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), которая значительно улучшает качество и долговечность пищевых продуктов.
Читайте также:
В Московской области стартовал новый этап маркировки товаров
Подмосковных аграриев приглашают на вебинар о перспективах экспорта в Армению
Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды
«Каждый компонент системы вносит свой вклад в стабилизацию напитков. Пектин минимизирует образование осадка и способствует коллоидной стабильности молочных и сывороточных напитков. В результате сохраняются их сенсорные характеристики. А длинноцепочечная КМЦ регулирует вязкость и структурирует напиток. Кроме того, она повышает устойчивость к термическим воздействиям и кислым средам, увеличивает срок хранения продукции», – рассказали в пресс-службе.Как отметили в региональном Минсельхозпроде, достоинства предлагаемого решения – существенное повышение стабильности продуктов и возможность их длительного хранения без потери качества. Кроме того, разработка снизит зависимость от зарубежных компонентов.
Читайте также:
В Московской области стартовал новый этап маркировки товаров
Подмосковных аграриев приглашают на вебинар о перспективах экспорта в Армению
Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды
Лора Луганская