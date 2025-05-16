В Красногорске наградили лучших лыжников округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Итоги зимнего сезона 2024/2025 гг. отделения по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» подвели в Красногорске. Торжественное мероприятие состоялось в администрации округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В рамках мероприятия замглавы округа Наталья Тимошина вручила лыжникам награды за вторые места в Первенстве и Кубке Московской области. А глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов наградил сильнейших спортсменов школы «Зоркий», которые вошли в состав сборной Подмосковья и успешно выступили на первенстве России. Награды получили также тренеры лучших спортсменов», — говорится в сообщении.Кроме того, начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту Красногорска Валентин Олехнович вручил награды победителям и призёрам Кубка спортшколы «Зоркий».
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