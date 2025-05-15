В Красногорском клубе «Мечта» представили программу фронтовых песен

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске творческие коллективы клуба «Мечта» выступили с музыкальной программой «Фронтовые песни в народных голосах». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Концерт к 80-летию Великой Победы собрал в культурно-досуговом клубе зрителей, желающих почтить память героев и насладиться музыкой военных лет.
Программа «Фронтовые песни в народных голосах» стала данью уважения героям, сражавшимся за свободу страны.
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«На сцене выступили коллективы и сотрудники клуба – хор народной песни «Любушка», хор русской песни «Околица», театральная студия «Триумф», а также фольклорный ансамбль «Жива» из петрово-дальневского дома культуры «Луч». Артисты представили песни, которые вдохновляли солдат в годы войны», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Программа «Фронтовые песни в народных голосах» стала данью уважения героям, сражавшимся за свободу страны.
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Лора Луганская