Более 200 воспитанников красногорской школы танца «Про-движение» провели флешмоб

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области продолжают выявлять нелегальные объекты обращения со строительными отходами и грунтами. В этот раз такие площадки обнаружены в Чехове и Домодедово. Совместно с сотрудниками ОМВД России по округам были проведены надзорные мероприятия.