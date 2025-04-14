Более 200 воспитанников красногорской школы танца «Про-движение» провели флешмоб

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Красногорская школа современного танца «Про-движение» устроила флешмоб в торговом центре «Красный кит». Свыше 200 воспитанников школы представили шоу ко Дня космонавтики, исполнив пять разнообразных номеров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это импровизация, потому что в торговом центре мы не можем без конца проводить репетиции. И это вызывало большой вопрос у гостей, у арендодателей: как это, что это, что происходит?», – рассказала директор и главный балетмейстер АНО «Школа современного танца «Про-движение» Юлия Непомнящая.Как раз в День космонавтики школа отметила 22-ю годовщину с момента образования. Выступление охватило все пять этажей торгового центра. Главная сложность, по словам самих артистов, заключалась в том, чтобы подстроиться под акустику огромного пространства. Однако и с этим удалось справиться.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Восхищение гостей вызвало не только мастерство юных артистов, но и переливающиеся серебром костюмы. К их созданию приложили руку сами ребята. В истории «Про-движения» этот флешмоб стал первым подобным мероприятием, прошедшим в нестандартном формате.
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Лора Луганская