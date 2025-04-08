На конкурс патриотической песни в Красногорке представили более 30 композиций

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
XVII конкурс патриотической песни «Любовью к Родине дыша» состоялся в Красногорске, его участники — солисты школ и колледжей округа, а также самодеятельные коллективы — представили на суд жюри 32 композиции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Целью конкурса является воспитание патриотизма и гражданственности. Артисты выступали в двух номинациях: «Я люблю тебя, Россия» (композиции о большой и малой Родине) и «Эхо фронтовых дорог» (песни военных лет)», — говорится в сообщении.Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Красногорск Галина Ковалёва отметила, что стать участником конкурса может любой желающий.
«Конкурс патриотической песни как раз для тех, кто не обязательно занимается в наших творческих коллективах. Он дает возможность каждому попробовать себя в этом жанре. И именно в Год защитника Отечества и 80-летия Победы у нас больше всего конкурсантов», — сказала Галина Ковалёва.Все участники конкурса получили билеты на концерт в Государственный Кремлевский дворец, а победители — ещё и подарочные сертификаты от окружной администрации.
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