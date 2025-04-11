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В Красногорске в 2025 году построят пять школ и четыре детских сада

Владимир Волков (фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)

Владимир Волков (фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)

Минимум пять школ и четыре детских сада планируется построить в текущем году в городском округе Красногорск, об этом, а также о планах по капремонту многоквартирных домов, благоустройству общественных пространств и строительству дорог рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«В 2025 году округе будет построено не менее пяти школ, в том числе школа на 550 мест в ЖК «Изумрудные холмы», школа на 1100 мест в Павшинской пойме, а также корпус начальных классов в ЖК «Тетрис». Кроме того, будут достроены школы в жилох комплексах «Лесобережный» и «Митино О2», — говорится в сообщении.
Новые детские сады будут открыты на территории жилых комплексов «Аникеевский», «Лесобережный», «Малина» и «Ильинские луга».

Кроме того, в округе проведут капитальный ремонт 171 многоквартирного дома, модернизируют 17 детских площадок, заасфальтируют более 20 «народных» тропинок, обновят асфальт в 18 дворах, построят 19 дорог общей протяжённостью около 20 километров и проведут благоустройство зелёных зон — Городского парка, Яблоневого сквера, озера Торфяное и сквера Инженерных бригад в Нахабине.

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В Подмосковье в Вербное воскресенье пустят дополнительные автобусы до кладбищ
11 апреля 2025, 15:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дополнительные автобусы до храмов и кладбищ пустят в Московской области в Вербное воскресенье — 13 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Количество автобусов будет увеличено на четырёх маршрутах компании-перевозчика «Мострансавто»: маршруте №7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» в Егорьевске, на люберецком маршруте №41 «ст. Люберцы – Новолюберецкое кладбище» и в Балашихе на маршрутах №26 «ст. Железнодорожная – Дятловка» и №31 «Балашиха-2 – Новский квартал», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительные остановки будут назначены на железнодорожных станциях, расположенных рядом с мемориальными местами и церквями. В частности, на Белорусском направлении 14 поездов будут дополнительно останавливаться на станции Здравница и девять — на станции Отрадное. На Киевском направлении пять поездов будут дополнительно останавливаться на станции Алабино. А на Рижском направлении — три поезда на станции Миитовская и восемь — на станции Троицкая.

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У пенсионера из Волоколамска выманили сбережения под предлогом «услуг связи»
11 апреля 2025, 15:05

Фото: istockphoto.com/JuYochi

72-летний житель Волоколамска лишился 300 тысяч рублей по вине мошенников, полицейские сумели задержать молодого человека, который исполнял для преступников функции курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, пенсионеру позвонил неизвестный и попросил его продиктовать паспортные данные якобы для «продления договора на услуги связи». Пенсионер сделал это, и договор завершился. Но через три дня поступил ещё один звонок: на этот раз звонивший представился сотрудником полиции, он рассказал, что личными данными пенсионера завладели мошенники, и теперь они пытаются перевести его деньги на нужды ВСУ», — говорится в сообщении.
Мошенники убедили пенсионера, что для спасения своих сбережений ему нужно срочно всё обналичить и передать всю сумму с курьером «для декларирования».

Когда пенсионер понял, что стал жертвой обмана, она подал заявление в полицию.

В результате расследование полицейские задержали в Москве курьера мошенников: им оказался 19-летний житель Астраханской области. Теперь ведётся розыск остальных участников преступления.

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В Московской области с начала года запустили 18 современных рентген-аппаратов
11 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделении Электростальской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Таким образом, с начала года в Подмосковье запустили 18 единиц такой техники, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать наши медицинские организации современным цифровым оборудованием. Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген аппарат. На его закупку было направлено более 22 млн рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья запущено в эксплуатацию 18 рентген-аппаратов на 505 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в ведомстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

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В Подмосковье врачи удалили подростку 14 лишних зубов
11 апреля 2025, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Необычную патологию обнаружили врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля у 15-летнего подростка, поступившего на плановое лечение в связи с неправильным прикусом. Оказалось, что у юного пациента растёт 14 лишних зубов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лишние зубы были обнаружены в результате тщательного обследования, включающего мультиспиральную компьютерную томографию челюсти. Решить эту проблему можно было только с помощью операции.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию — задержку роста средних зубов. Мы провели подростку операцию по удалению зубов под полной анестезией. Операция длилась два часа и прошла успешно», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.
Сейчас пациент готовится к выписке. Когда он восстановится после операции, ему предстоит курс лечения у ортодонта для окончательного исправления прикуса.

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#красногорск
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В Подмосковье с начала года более 250 человек сообщили об укусах клещей
11 апреля 2025, 14:15

Фото: iStock / Nataba

В Подмосковье к 10 апреля зарегистрировано более 250 обращений в медицинские организации из-за присасывания клещей. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Это обусловлено тёплой малоснежной зимой и ранней оттепелью. Проведены лабораторные исследования 33 клещей. С начала года в регионе зарегистрировано 16 случаев болезни Лайма, что в 1,5 раза меньше прошлогоднего показателя. В 21% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3% – гранулоцитарного анаплазмоза человека», – уточнили в надзорном ведомстве.
Там добавили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе пока не отмечено.

В Роспотребнадзоре также заявили, что запланировано обработать от клещей площадь около 5 тыс. га.

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