В Красногорске в 2025 году построят пять школ и четыре детских сада

Владимир Волков (фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)
Минимум пять школ и четыре детских сада планируется построить в текущем году в городском округе Красногорск, об этом, а также о планах по капремонту многоквартирных домов, благоустройству общественных пространств и строительству дорог рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«В 2025 году округе будет построено не менее пяти школ, в том числе школа на 550 мест в ЖК «Изумрудные холмы», школа на 1100 мест в Павшинской пойме, а также корпус начальных классов в ЖК «Тетрис». Кроме того, будут достроены школы в жилох комплексах «Лесобережный» и «Митино О2», — говорится в сообщении.Новые детские сады будут открыты на территории жилых комплексов «Аникеевский», «Лесобережный», «Малина» и «Ильинские луга».
Кроме того, в округе проведут капитальный ремонт 171 многоквартирного дома, модернизируют 17 детских площадок, заасфальтируют более 20 «народных» тропинок, обновят асфальт в 18 дворах, построят 19 дорог общей протяжённостью около 20 километров и проведут благоустройство зелёных зон — Городского парка, Яблоневого сквера, озера Торфяное и сквера Инженерных бригад в Нахабине.
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