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Главная / Новости / Подмосковье/ Более 200 жителей Подмосковья заключили онлайн-договоры на газовый техосмотр

Более 200 жителей Подмосковья заключили онлайн-договоры на газовый техосмотр

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

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Свыше 200 заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования было оформлено через портал госуслуг Московской области с запуска этой опции, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«На подмосковном портале госуслуг можно не только подать заявку на заключение договора, но и подписать его прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно ускоряет и упрощает процесс получения газовых услуг», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга по заключению договора на газовое техобслуживание размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — подразделе «Операции с недвижимостью». Для подачи заявки необходимо авторизоваться и заполнить соответствующую электронную форму.

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Подмосковных почтальонов пригласили принять участие в профессиональном конкурсе
10 марта 2025, 11:44

Отборочный этап первого всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал в понедельник, 10 марта, принять участие в конкурсе могут почтальоны из разных регионов России, в том числе — из Подмосковья, работающие в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Земский почтальон» — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на трудности и расстояния», — отметил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.
Приём заявок на конкурс проводится онлайн — через сайт земскийпочтальон.рф и продлится до 10 апреля. Затем в период с 11 апреля до 1 мая эксперты будут отбирать финалистов, а 5 июня в Москве состоится очный финал.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в соцсети «ВКонтакте» будет проходить онлайн-голосование в спецноминации «Народный почтальон».

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Спортсменки из Подмосковья завоевали 46 медалей первенства ЦФО по боксу
10 марта 2025, 11:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

23 золотые, десять серебряных и 13 бронзовых медалей завоевали представительницы Московской области на первенстве Центрального федерального округа по боксу, такой результат обеспечил подмосковной сборной первенство в командном зачёте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проводились среди девушек 13-14 и 15-16 лет, а также юниорок 17-19 и 19-22 лет.

Подмосковные юниорки 19-22 лет завоевали восемь золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. В частности, на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Калачева, Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Софья Блажина, Полина Спирина, Ангелина Ротань, Дарья Панова и Елизавета Семёнова. Кроме того, Карина Бабаназарова получила спецприз за лучшую технику.

В соревнования юниорок 17-19 лет представительницы Подмосковья выиграли девять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.

В категории «девушки 15-16 лет» областные спортсменки получили четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. А в категории «девушки 13-14 лет» — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

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Международный женский день отметили во всех ДК Павлово-Посадского округа
10 марта 2025, 11:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа, празднование началось 6 марта и продолжалось все выходные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во всех ДК в эти дни чествовали женщин, который внесли вклад в развитие округа, жён м матерей участников СВЛ и просто представительниц прекрасного пола. Не стал исключением и Большедворский ДК, где организовали большой концерт, в котором приняли участие также артисты из ДК «Октябрь», — говорится в сообщении.
Зрительниц концерта поздравили с праздником, пожелали крепкого здоровья и хорошего настроения.

«Пусть на лице всегда будет улыбка, в душе весна, пусть слова признательности звучат не только раз в году, а льются мелодией весь год», — сказала ведущая концерта Ольга Титова.
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#праздник
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В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья 130 человек
10 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

130 человек расселили из 56 помещений в аварийных домах в двенадцати округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
«Расселения провели в округах Мытищи, Балашиха, Шатура, Волоколамский, Солнечногорск, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Истра, Пушкинский, Одинцовский и Кашира. Общая площадь расселённых аварийных помещений составила около 2,2 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Расселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Переселенцы получили квартиры в новостройках, а также приобретённые для этих целей окружными администрациями квартиры на вторичном рынке жилья, а части переселенцев была выплачена выкупная стоимость.

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В подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по мемориальных услугам
10 марта 2025, 10:18

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения будут проводить в период с 10 по 14 марта в офисах МЦФ Московской области специалисты Центра мемориальных услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Специалисты Центра мемориальных услуг расскажут об оформлении удостоверения о захоронении, о получении соцпособия, об оформлении необходимых документов через региональный портал госуслуг и пр.», — говорится в сообщении.
Консультации будут проходить 10 марта в Электростали (улица Победы, дом №15, корпус 3), 11 марта в Домодедове (Советская улица, дом №19, корпус 1), 12 марта в Дубне (Станционная улица, дом №32), 13 марта в Егорьевске (улица Карла Маркса. Дом №25/19) и 14 марта в Лобне (улица Ленина, дом №21).

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