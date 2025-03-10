Более 200 жителей Подмосковья заключили онлайн-договоры на газовый техосмотр

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Свыше 200 заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования было оформлено через портал госуслуг Московской области с запуска этой опции, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«На подмосковном портале госуслуг можно не только подать заявку на заключение договора, но и подписать его прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно ускоряет и упрощает процесс получения газовых услуг», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Услуга по заключению договора на газовое техобслуживание размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — подразделе «Операции с недвижимостью». Для подачи заявки необходимо авторизоваться и заполнить соответствующую электронную форму.
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