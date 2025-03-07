В Подмосковье подали более 400 тысяч онлайн-заявлений на льготы многодетным

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Свыше 400 тысяч заявлений на получение льготного статуса многодетной семьи подали в Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«С начала текущего года на подмосковном портале госуслуг подали свыше 8,6 тысяч заявлений на присвоение статуса многодетной семьи. Всего этой онлайн-услугой воспользовались более 400 тысяч раз», — говорится в сообщении.Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» размещена в разделе «Личные документы», подразделе «Соцподдержке». Для получения этой услуги нужно авторизоваться, заполнить форму заявки и приложить нужные документы. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.
Отмечается, что эту услугу модно оформить и через мобильное приложение «Добродел».
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