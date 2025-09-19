В Подмосковье подали 50 тысяч онлайн-заявлений на статус многодетной семьи

19 сентября 2025, 22:10

оригинал Фото: медиасток.рф

На портале госуслуг Подмосковья с начала года подали более 50 тысяч заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семье. Такими данными поделились в пресс-службе Мингосуправления региона.







«Льготный статус позволяет членам многодетной семьи оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки. Подать заявление могут супруги, состоящие в зарегистрированном браке, матери и отцы-одиночки, имеющие трёх и более родных или усыновлённых несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно», – пояснили в ведомстве.