В Мособлдуме назвали главные темы предстоящей осенней сессии
Первое заседание осенней сессии Мособлдумы пройдёт 18 сентября, заявили в пресс-службе регионального парламента. Там назвали одной из приоритетных тем предстоящей сессии инфраструктуру ЖКХ.
«Продолжается масштабная программа модернизации всей системы. Основная часть работ приходится на этот год. Это около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, а также почти 400 км теплосетей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Приоритетом работы Мособлдумы он также назвал поддержку участников спецоперации и их родных.
«В Год защитника Отечества продолжаем наращивать меры поддержки воинов и их близких. В эту сессию будем совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало запросам наших героев. Также планируем рассмотреть вопрос о проведении конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области», – добавил Брынцалов.Помимо этого, в ближайшей перспективе депутаты сосредоточатся на вопросах демографии.
«Это задача, поставленная президентом. Профильный комитет подготовил законопроекты, которые касаются профилактики абортов, дополнительных выплат студенткам ссузов и вузов, ставших мамами. Предлагается также расширить условия получения выплаты на школьную форму для подмосковных многодетных семей. И будет правильно, если у нас появится новый праздник – День многодетной семьи», – сказал руководитель Мособлдумы.Все эти законопроекты будут рассмотрены в осеннюю сессию, заключил Брынцалов.