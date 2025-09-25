Более 22 000 подмосковных семей узнали о состоянии пациентов по номеру 122

25 сентября 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье родственники пациентов могут узнать о состоянии близких, находящихся в больницах, позвонив по номеру 122. Сервис работает с 2023 года, и за это время им воспользовались более 22 тысяч человек, из них почти 10 тысяч — только в этом году, сообщили в региональном Минздраве.







«Для того, чтобы уточнить состояние пациента достаточно позвонить по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Это удобно, так как родственникам не нужно самостоятельно добираться до медучреждения», — отметил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.