Более 22 000 подмосковных семей узнали о состоянии пациентов по номеру 122
В Подмосковье родственники пациентов могут узнать о состоянии близких, находящихся в больницах, позвонив по номеру 122. Сервис работает с 2023 года, и за это время им воспользовались более 22 тысяч человек, из них почти 10 тысяч — только в этом году, сообщили в региональном Минздраве.
«Для того, чтобы уточнить состояние пациента достаточно позвонить по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Это удобно, так как родственникам не нужно самостоятельно добираться до медучреждения», — отметил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.Информацию можно получить по пациентам старше 18 лет, если при госпитализации они указали данные родственника. Сегодня сервис работает в 50 медицинских организациях региона, включая МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер и региональный госпиталь ветеранов войн.
Если заявку оставляют до 11:00, ответ поступает до 20:00 того же дня. Если позже или в выходной — до 20:00 следующего рабочего дня.