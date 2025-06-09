Более 2,3 млн человек посетили подмосковные парки за первую неделю лета

Видео: Министерство благоустройства Московской области
За последнюю неделю парки Подмосковья посетили свыше 2,3 миллиона человек. Для гостей были открыты концертные площадки, скейт-зоны, спортивные объекты, амфитеатры, фонтаны и другие общественные пространства. Только в четверг, 5 июня, парки приняли более 385 тысяч посетителей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В выходные количество гостей превысило 500 тысяч. В будние дни средний поток отдыхающих составил порядка 300 тысяч человек.
Наибольшее количество гостей — 97 тысяч — зафиксировано в парке «Пехорка» в Балашихе, который стал самым посещаемым за неделю. В ведомстве напомнили, что парк был модернизирован несколько лет назад: на его территории появились игровые зоны, спортивные площадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами.
Также популярностью пользовались парк имени Толстого в Химках (63 тысячи посетителей), Центральный парк в Пушкино (59 тысяч), парк Мира в Мытищах (50 тысяч) и одноимённый парк в Коломне (45 тысяч).