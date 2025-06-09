Более 2,3 млн человек посетили подмосковные парки за первую неделю лета

09 июня 2025, 12:58

Видео: Министерство благоустройства Московской области

За последнюю неделю парки Подмосковья посетили свыше 2,3 миллиона человек. Для гостей были открыты концертные площадки, скейт-зоны, спортивные объекты, амфитеатры, фонтаны и другие общественные пространства. Только в четверг, 5 июня, парки приняли более 385 тысяч посетителей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.