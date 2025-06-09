Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ в выходные в честь Дня России
График работы подмосковных офисов «Мои документы» на этой неделе изменится в связи с Днём России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«В предпраздничную среду, 11 июня, все МФЦ Подмосковья должны работать в штатном режиме. 12 июня все офисы «Мои документы» в Московской области будут закрыты. А с 13 июня они вернутся к обычному графику работы», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, напомнили, у жителей региона есть возможность предварительно записаться на приём в МФЦ. Это можно сделать через региональный портал госуслуг, мобильное приложение «Добродел», по телефону 122 (добавочный 3) или с помощью цифрового помощника в Telegram.