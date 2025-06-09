Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ в выходные в честь Дня России

09 июня 2025, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

График работы подмосковных офисов «Мои документы» на этой неделе изменится в связи с Днём России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.







«В предпраздничную среду, 11 июня, все МФЦ Подмосковья должны работать в штатном режиме. 12 июня все офисы «Мои документы» в Московской области будут закрыты. А с 13 июня они вернутся к обычному графику работы», — говорится в сообщении.