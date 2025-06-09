Спортсмены Подмосковья завоевали 26 медалей на международном турнире по ушу

09 июня 2025, 12:37

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда успешно выступила на Х юбилейном международном турнире по ушу «Московские звезды ушу», проходившем с 1 по 7 июня в Московском дворце ушу. По итогам соревнований подмосковные спортсмены завоевали 26 наград: девять золотых, десять серебряных и семь бронзовых, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.