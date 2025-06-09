Спортсмены Подмосковья завоевали 26 медалей на международном турнире по ушу

Подмосковная команда успешно выступила на Х юбилейном международном турнире по ушу «Московские звезды ушу», проходившем с 1 по 7 июня в Московском дворце ушу. По итогам соревнований подмосковные спортсмены завоевали 26 наград: девять золотых, десять серебряных и семь бронзовых, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В дисциплине «саньда» золотые медали выиграли Виктория Крюкова (женщины, весовая категория до 60 кг), Мария Егорова (женщины, до 65 кг), Екатерина Минеева (девушки 14–15 лет, до 52 кг) и Виктория Репьева (14–15 лет, до 70 кг).
Серебряными призерами стали Екатерина Вальчук (женщины, до 75 кг), Дмитрий Слабун (14–15 лет, до 39 кг) и Арсений Шпагин (14–15 лет, до 45 кг).
Бронзовые медали в этой дисциплине завоевали Абдулмалик Шадманов (16–17 лет, до 52 кг), Константин Агасян (14–15 лет, до 56 кг), Никита Филатов (14–15 лет, до 52 кг), Василий Романов (14–15 лет, до 60 кг) и Игорь Мехтиев (14–15 лет, до 56 кг).
В технических направлениях ушу – таолу, кунгфу и юнчуньцюань – победителями стали Мария Якушина (традиционное цюаньшу, дуаньцисе), Андрей Бойков (тайцзицзянь, тайцзицюань), Иван Астафьев (традиционные формы, шуандао), Максим Иванов (тайцзицюань) и Алиса Бойкова (цюаньшу).
Серебряные медали в этих дисциплинах получили Анастасия Сидякина (жуаньбин цисе), Илья Кирилин (цюаньшу), Юлия Киселёва (традиционные формы) и Георгий Сергеев (традиционное цюаньшу).
Бронзовыми призерами стали Мария Соколова (жуаньбин) и Сергей Сергеев (тайцзицзянь).
Турнир «Московские звезды ушу» собрал более тысячи спортсменов из 15 стран, включая Россию, Армению, Китай, Индию, Индонезию, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Танзанию и другие.