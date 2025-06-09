Программа реабилитации с начала года охватила более 50 тыс. жителей Подмосковья
Реабилитацию после различных заболеваний в 2025 году прошли свыше 50 тыс. жители Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Реабилитация доступна пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также тем, кто перенёс травмы.
«Это заключительный и один из главных этапов восстановления пациента после болезни. В регионе также доступна социальная реабилитация, когда жителям помогают восстановить важные жизненные навыки. С начала года медицинскую и социальную реабилитацию в Подмосковье прошли более 50 тыс. жителей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как рассказали в министерстве, в Подмосковье развёрнуто более 1 тыс. реабилитационных коек. Это отделения круглосуточных и дневных стационаров, амбулаторные отделения при поликлиниках. Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё направит врач при наличии у пациента медицинских показаний.
Помимо этого, в регионе действуют более 30 учреждений социального обслуживания, где помогают взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также пенсионерам. Там доступны комплексные программы реабилитации, включающие восстановительные процедуры, психологическую поддержку, развитие социальных навыков и адаптацию.