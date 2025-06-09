Программа реабилитации с начала года охватила более 50 тыс. жителей Подмосковья

09 июня 2025, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Реабилитацию после различных заболеваний в 2025 году прошли свыше 50 тыс. жители Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





Реабилитация доступна пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также тем, кто перенёс травмы.

«Это заключительный и один из главных этапов восстановления пациента после болезни. В регионе также доступна социальная реабилитация, когда жителям помогают восстановить важные жизненные навыки. С начала года медицинскую и социальную реабилитацию в Подмосковье прошли более 50 тыс. жителей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.