Более 230 бойцов СВО бесплатно установили зубные протезы в Подмосковье
В Московской области продолжают программу льготного зубопротезирования для наших Героев. В этом году бесплатное лечение и установку зубных протезов получили 236 военнослужащих, из них 89 уже завершили лечение, отметили в Минздраве Подмосковья.
Как отметил зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, программа является одной из мер соц поддержки участников СВО и частью их медицинской реабилитации.
Льготное зубопротезирование можно пройти в 25 стоматологических поликлиниках Подмосковья, включая региональную стоматологию, а еще — в Подольске, Домодедово, Балашихе, Королёве, Мытищах и других округах.
Участникам программы доступны диагностика, лечение, изготовление и установка коронок или протезов на сумму до 120 000 рублей. В случае ранения в челюстно-лицевую область лимит увеличивается до 1 000 000 рублей.
Получить льготу могут бойцы СВО, призванные или заключившие контракт через военкоматы и призывные комиссии Московской области. Для оформления услуги необходимо предоставить справку об участии в СВО, которую можно получить на портале «Госуслуги», а также — документ, подтверждающий ранение челлюсти в случае его наличия.
