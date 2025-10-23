Более 230 бойцов СВО бесплатно установили зубные протезы в Подмосковье

23 октября 2025, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Московской области продолжают программу льготного зубопротезирования для наших Героев. В этом году бесплатное лечение и установку зубных протезов получили 236 военнослужащих, из них 89 уже завершили лечение, отметили в Минздраве Подмосковья.