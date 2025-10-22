Парламентарии проверили ход капремонта инфекционного корпуса в Ступине

22 октября 2025, 16:37

Видео: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В Ступине прошла депутатская проверка капитального ремонта инфекционного корпуса городской больницы. Объект посетили депутат Мособлдумы, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, глава окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев, представители местного Совета депутатов и Общественной палаты округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ремонт здания стартовал в 2022 году. С августа на объекте работает новый подрядчик — компания ООО «Воздвижение». Её специалистам пришлось устранить последствия затопления подвального помещения и смонтировать дренажную систему с колодцами и автоматическими насосами для откачки воды.

«Продолжу с коллегами мониторить качество и сроки проведения капремонта», — подчеркнул Андрей Голубев.

«Сегодня впервые смогли посетить подвал — ранее туда невозможно было зайти из-за подтопления помещения. Новый подрядчик устранил все недочеты, завершает работы на третьем этаже корпуса. Надеемся, капитальный ремонт окончится в начале следующего года», — сказал он.