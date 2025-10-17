В Подмосковье открыли десятый Центр репродуктивного здоровья

17 октября 2025, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр репродуктивного здоровья семьи заработал в женской консультации Подольского роддома. Он стал десятым в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Консультации в Центре могут получить пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности, а также другие пациенты со сбоями репродуктивной системы.





«В Центрах репродуктивного здоровья семьи пациенты могут в одном месте получить консультацию сразу нескольких специалистов, пройти диагностику и терапию», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.