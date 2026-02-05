Более 24 000 детей за год прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья

05 февраля 2026, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Программы реабилитации в подмосковных социальных центрах в 2025 году прошли свыше 24 00 детей. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.





Реабилитация детей в регионе предусматривает психологическую поддержку, медицинскую помощь, образовательные программы, социальную адаптацию. Задача комплексных центров социального обслуживания и реабилитации – не только восстановить физическое и психоэмоциональное состояние детей, но и интегрировать их в общество.





«В нашем регионе работает 35 отделений социальных центров, предлагающих комплексную реабилитацию детям с особенностями здоровья и развития. Мы оснащаем их новейшим оборудованием, внедряем современные техники восстановления. Реабилитацию в наших центрах в прошлом году прошли более 24 000 детей», – отметил Кирюхин.