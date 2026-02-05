Более 24 000 детей за год прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья
Программы реабилитации в подмосковных социальных центрах в 2025 году прошли свыше 24 00 детей. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Реабилитация детей в регионе предусматривает психологическую поддержку, медицинскую помощь, образовательные программы, социальную адаптацию. Задача комплексных центров социального обслуживания и реабилитации – не только восстановить физическое и психоэмоциональное состояние детей, но и интегрировать их в общество.
«В нашем регионе работает 35 отделений социальных центров, предлагающих комплексную реабилитацию детям с особенностями здоровья и развития. Мы оснащаем их новейшим оборудованием, внедряем современные техники восстановления. Реабилитацию в наших центрах в прошлом году прошли более 24 000 детей», – отметил Кирюхин.Социальные центры предлагают индивидуальные и групповые занятия по развитию навыков общения, уверенности в себе и способности справляться с жизненными трудностями. Ребёнку могут предложить курсы арт-терапии, занятия в спортивных секциях, трудотерапию и многое другое. В программе заняты психологи и социальные работники.
В Минсоцразвития Подмосковья поделились историей девятилетнего Ильи из Подольска. Мальчик начал занятия в центре в возрасте трёх лет. Он почти не шёл на контакт, испытывал трудности в общении и развитии. Работа началась с индивидуальной программы, а после Илья включился в групповые занятия. К ним добавились творческие мастер-классы и подготовка к школе.
Сегодня мальчик с удовольствием посещает различные мероприятия, уверенно чувствует себя в коллективе, начал заниматься адаптивным хоккеем.
Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.