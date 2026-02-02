В Подмосковье работает 36 мер поддержки участников СВО и их семей

02 февраля 2026, 13:13

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области действует 36 мер поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.





Некоторые меры министр назвал уникальными.

«Всего у нас – 36 мер поддержки. Есть понятные меры, такие как проезд, ЖКХ. Но есть и уникальные – выплата за участок в 500 000 рублей, выплата за такси, выплата за ремонт, зубопротезирование и обучение вождению автомобиля с ручным управлением. При этом таким категориям, как ветераны, инвалиды-участники СВО и члены семей погибших эти меры предоставляются бессрочно», – отметил Кирюхин.

«Сегодня 17 услуг можно получить по одному заявлению. В ноябре добавили услуги по линии образования, а в ближайшее время добавим по линии Минздрава», – рассказал министр.

«Ребятам не нужно ехать в Красногорск. 286 заявлений уже принято. При этом сотрудники МФЦ, помимо работы с госфондом, ещё и проверяют, все ли меры и льготы назначены бойцам. В случае необходимости они помогают их оформить», – добавил глава Минсоцразвития региона.