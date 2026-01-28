Увеличенную выплату получат свыше 27 000 подмосковных доноров

28 января 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области более 27 000 доноров получат ежегодную выплату в увеличенном размере. Об этом сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.





С 2026 года выплата проиндексирована на 4%. Это позволило увеличить её размер до 19 497 рублей.

«В нашем регионе статус почётного донора имеют свыше 27 000 человек. Поддержка доноров – не только проявление благодарности за их самоотверженность, но и стимул для других жителей последовать их примеру. В этом году они получат ежегодную выплату на общую сумму свыше 526 млн рублей», – отметил Кирюхин.