Увеличенную выплату получат свыше 27 000 подмосковных доноров
В Московской области более 27 000 доноров получат ежегодную выплату в увеличенном размере. Об этом сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
С 2026 года выплата проиндексирована на 4%. Это позволило увеличить её размер до 19 497 рублей.
«В нашем регионе статус почётного донора имеют свыше 27 000 человек. Поддержка доноров – не только проявление благодарности за их самоотверженность, но и стимул для других жителей последовать их примеру. В этом году они получат ежегодную выплату на общую сумму свыше 526 млн рублей», – отметил Кирюхин.В Минсоцразвития Подмосковья пояснили, что выплату перечислят донорам до 1 апреля. Для них действуют и другие меры поддержки. Это право на бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация за коммунальные услуги и ежемесячная выплата для пенсионеров.
Стать донором может любой житель региона старше 18 лет, прошедший медобследование и не имеющий противопоказаний к донорству. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови и на выездных акциях, которые регулярно проводят в разных уголках области.
Для получения звания «Почётный донор России» требуется сдать кровь не менее 40 раз или плазму 60 раз, либо сочетать сдачу обоих компонентов.
Подробнее о донорстве можно узнать на сайте. Вся информация о мерах поддержки для доноров – на региональном портале госуслуг.