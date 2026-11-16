На региональных дорогах 11 подмосковных округов восстановили утраченные знаки
Сотрудники «Мосавтодора» в ходе обследования региональной дорожной сети восстановили в нескольких округах утраченные дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Так, дорожники выполнили работы в городской черте в Жуковском на улице Королёва, в Балашихе в микрорайоне Никольско-Архангельский на Вишняковском шоссе, в Долгопрудном на проспекте Пацаева, в Люберцах на Комсомольском проспекте. Кроме того, знаки восстановили в деревнях и посёлках.
«Отсутствующие знаки несут опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Работа дорожников по восстановлению знаков — важный вклад в порядок и безопасность Подмосковья», — отмели в ведомстве.Там добавили, что обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.