Более 25 тысяч пациентов приняли в центре «Ромашка» с момента открытия

05 марта 2026, 16:51

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Консультативно-диагностический центр «Ромашка» начал работу в сентябре 2025 года. Менее чем за полгода медицинскую помощь здесь получили более 25 тысяч пациентов. Наиболее востребованными специалистами стали гинекологи, кардиологи, офтальмологи и неврологи. В детском отделении чаще всего обращаются к аллергологам, неврологам и гастроэнтерологам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Заведующая консультативно-диагностическим центром «Ромашка» Арина Куликова отметила, что за первые месяцы работы учреждение прошло этап активного становления. По её словам, команда расширила направления амбулаторного приёма, а в структуре центра начали работу центр лазерной гинекологии и центр эндоскопии. Также здесь организовали дневной стационар для проведения диагностических и лечебных мероприятий без круглосуточной госпитализации.



Кроме того, в учреждении увеличили штат профильных специалистов по наиболее востребованным направлениям, выстроили внутренние алгоритмы маршрутизации пациентов и взаимодействия врачей. Это позволяет обеспечивать комплексный подход к диагностике и лечению.



«Сегодня мы видим устойчивый рост обращений и доверия со стороны пациентов. Наша задача — обеспечивать доступную, качественную и своевременную медицинскую помощь каждому пациенту», — подчеркнула Куликова.