В музее-заповеднике «Мелихово» пройдет программа к 8 Марта
8 марта в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов состоится праздничная программа «О женщинах… и не только», посвящённая Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках мероприятия для гостей проведут авторскую лекцию «Мода Серебряного века». Её представит Марьяна Скуратовская — историк и исследователь, специалист по истории моды, член Союза писателей России и лектор Музея русского импрессионизма. Посетителям расскажут, каким был женский гардероб более века назад, как сформировался знаменитый S-образный силуэт, а также какие фасоны шляп и цветовые оттенки считались модными в ту эпоху.
После лекции зрителям представят театральную постановку «Руководство для желающих жениться», созданную по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова о семейных отношениях.
Начало программы запланировано на 16:00. Возрастное ограничение — 16+. Подробности и информация о билетах доступны на официальном сайте музея-заповедника «Мелихово».
