Команда Подмосковья заняла первое место на первенстве ЦФО по тхэквондо
13 медалей — пять золотых, три серебряные и пять бронзовых — завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Такой результат обеспечил подмосковной сборной победу в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.
Соревнования проходили в Смоленске с 1 по 3 марта, в них участвовали более 180 спортсменов из 11 российских регионов.
Серебряные награды получили Валерия Подзирей, Гаджимурад Хайбулаев и Амир Архангельский. А бронзу выиграли Анна Жигалева, Маргарита Обада, Максим Мурашов Арсентий Бытка и Марат Гурбанов.«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Вероника Макеева, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов), Егор Шефатов (весовая категория более 87 килограммов), Хайбула Курбанов (весовая категория до 87 килограммов), Карим Рамазанов (весовая категория до 80 килограммов) и Азат Бесаев (весовая категория до 63 килограммов)», — говорится в сообщении.