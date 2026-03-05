Достижения.рф

Команда Подмосковья заняла первое место на первенстве ЦФО по тхэквондо

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

13 медалей — пять золотых, три серебряные и пять бронзовых — завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Такой результат обеспечил подмосковной сборной победу в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.



Соревнования проходили в Смоленске с 1 по 3 марта, в них участвовали более 180 спортсменов из 11 российских регионов.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Вероника Макеева, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов), Егор Шефатов (весовая категория более 87 килограммов), Хайбула Курбанов (весовая категория до 87 килограммов), Карим Рамазанов (весовая категория до 80 килограммов) и Азат Бесаев (весовая категория до 63 килограммов)», — говорится в сообщении.
Серебряные награды получили Валерия Подзирей, Гаджимурад Хайбулаев и Амир Архангельский. А бронзу выиграли Анна Жигалева, Маргарита Обада, Максим Мурашов Арсентий Бытка и Марат Гурбанов.
Лев Каштанов

