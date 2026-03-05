Команда Подмосковья заняла первое место на первенстве ЦФО по тхэквондо

05 марта 2026, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

13 медалей — пять золотых, три серебряные и пять бронзовых — завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Такой результат обеспечил подмосковной сборной победу в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.





Соревнования проходили в Смоленске с 1 по 3 марта, в них участвовали более 180 спортсменов из 11 российских регионов.



