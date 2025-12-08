В Подмосковье активно возводят новый жилой комплекс «Онегин»

08 декабря 2025, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Подольске продолжают возводить жилой комплекс «Онегин». Работы идут сразу в двух корпусах — 1А и 1Б. Проект реализует девелопер ГК «Развитие», сообщили в Минжилполитики Московской области.