В Подмосковье активно возводят новый жилой комплекс «Онегин»
В Подольске продолжают возводить жилой комплекс «Онегин». Работы идут сразу в двух корпусах — 1А и 1Б. Проект реализует девелопер ГК «Развитие», сообщили в Минжилполитики Московской области.
В корпусе 1А застройщик завершает каменную кладку. Строители прокладывают системы вентиляции, водопровода, канализации, отопления и электроснабжения. Рабочие выполняют фасадные работы и устанавливают витражи. Большинство окон ПВХ уже смонтировали, монтаж отливов также подходит к концу. Внутри начали отделку, устанавливают квартирные двери и двери мест общего пользования, монтируют лифты и лестничные металлоконструкции. Башенный кран у корпуса уже демонтировали.
В корпусе 1Б также продолжают каменную кладку. Параллельно рабочие выполняют кровельные, фасадные и электромонтажные работы. Здесь начали устанавливать витражи и ПВХ-окна. Строители готовят корпус к монтажу лифтов, ведут черновую отделку и монтируют лестничные конструкции.
На территории ЖК прокладывают наружные сети водопровода, канализации и ливневого водоотвода, а еще — сети теплоснабжения и электроснабжения с установкой подстанции. Строители завершили формирование конструкций подземного паркинга и выполнили его гидроизоляцию. Сейчас они готовят площадку для кладки кирпичных стен и перегородок.
ЖК «Онегин» — жилье комфорт-класса. Расположено в центральной части Подольска. Комплекс включает 10 секций переменной этажности и 802 квартиры — от однокомнатных до трехкомнатных.
В Подмосковье застройщики — ПИК, «Самолёт», «Гранель», ФСК и другие — возводят социнфраструктуру в новых жилых кварталах в рамках комплексного развития территорий за счёт средств внебюджетных источников.
