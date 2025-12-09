В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «G3 Михалевич»

09 декабря 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой квартал «G3 Михалевич» строят на территории Раменского округа. В настоящее время ведутся работы по обустройству подземной части двух жилых домов первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Строители занимаются созданием бетонного основания корпусов.



