В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «G3 Михалевич»

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой квартал «G3 Михалевич» строят на территории Раменского округа. В настоящее время ведутся работы по обустройству подземной части двух жилых домов первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Строители занимаются созданием бетонного основания корпусов.

«Специалисты армируют фундаментные плиты и стены подземной части дома, а также бетонируют фундаментные плиты и стены подвала», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, квартал «G3 Михалевич» включать в себя жилые корпуса с закрытыми зелёными дворами без машин, с игровыми и спортивными площадками, магазинами на первых этажах домов, детским садом, парковками и велосипедными дорожками.

Объекты социальной инфраструктуры девелопер построит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.
Лев Каштанов

