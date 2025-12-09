В Раменском рассказали о ходе строительства ЖК «G3 Михалевич»
Жилой квартал «G3 Михалевич» строят на территории Раменского округа. В настоящее время ведутся работы по обустройству подземной части двух жилых домов первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Строители занимаются созданием бетонного основания корпусов.
Согласно проекту, квартал «G3 Михалевич» включать в себя жилые корпуса с закрытыми зелёными дворами без машин, с игровыми и спортивными площадками, магазинами на первых этажах домов, детским садом, парковками и велосипедными дорожками.«Специалисты армируют фундаментные плиты и стены подземной части дома, а также бетонируют фундаментные плиты и стены подвала», — говорится в сообщении.
Объекты социальной инфраструктуры девелопер построит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.