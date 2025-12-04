В подмосковном ЖК «1-й Южный» построили дом с подземным паркингом
Дом на 681 квартиру с поземным паркингом на 292 машины построили в жилом комплексе «1-й Южный» на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Здание имеет Г-образную форму, благодаря чему удалось создать просторный защищённый двор. Там организовали зоны для отдыха жителей разных возрастов: установили детские площадки, спортивные площадки с тренажёрами, столы для настольного тенниса и беседки», — говорится в сообщении.Всего в состав ЖК «1-й Южный» входит 14 домов, три детских сада, две школы и поликлиника. Сейчас готовы три жилых корпуса, ведётся строительство школы и детского сада.