В подмосковном ЖК «1-й Южный» построили дом с подземным паркингом

04 декабря 2025, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 681 квартиру с поземным паркингом на 292 машины построили в жилом комплексе «1-й Южный» на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию.





«Здание имеет Г-образную форму, благодаря чему удалось создать просторный защищённый двор. Там организовали зоны для отдыха жителей разных возрастов: установили детские площадки, спортивные площадки с тренажёрами, столы для настольного тенниса и беседки», — говорится в сообщении.